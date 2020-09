Cos’è la fosfina appena scoperta su Venere

Leggi su wired

(Di martedì 15 settembre 2020) (immagine: Photo12/Universal Images Group via Getty Images)È la parola più usata e più cercata delle ultime ore. Si tratta della, un gas che può essere prodotto in diversi modi, tra cui anche da sorgenti biologiche. Le sue tracce sonorilevate nell’atmosfera dida un team di scienziati internazionale che sulla pagine di Nature Astronomy ha avanzato, tra diverse ipotesi, quella della possibile presenza di qualche forma di vita microbica sul pianeta. Serve tuttavia ancora molta cautela nell’interpretare i risultati, anche perché i ricercatori non sono ancora riusciti a individuare con precisione da dove provenga questo gas. Ma cos’è esattamente la? Inizialmente ritenuta come la forma gassosa del fosforo elementare (fu Lavoisier nel ...