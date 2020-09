Cosa sono le fosfine trovate su Venere (Di martedì 15 settembre 2020) La fosfina nell’atmosfera di Venere, gas spia della presenza di vita, è “la più importante scoperta” ad oggi sugli alieni twittava ieri l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstne: “Circa 10 anni fa la Nasa scoprì la vita microbica a 120.000 piedi nella parte più esterna dell’atmosfera – ha osservato – è arrivato il momento di rendere prioritaria Venere”. Nell’atmosfera di Venere è stata, infatti, osservata una molecola probabile spia della vita, la fosfina, un gas che sulla Terra è prodotto solo industrialmente o da microrganismi che prosperano in ambienti privi di ossigeno. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, è del gruppo internazionale coordinato da Jane Greaves, dell’Università ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) La fosfina nell’atmosfera di, gas spia della presenza di vita, è “la più importante scoperta” ad oggi sugli alieni twittava ieri l’amministratore della Nasa, Jim Bridenstne: “Circa 10 anni fa la Nasa scoprì la vita microbica a 120.000 piedi nella parte più esterna dell’atmosfera – ha osservato – è arrivato il momento di rendere prioritaria”. Nell’atmosfera diè stata, infatti, osservata una molecola probabile spia della vita, la fosfina, un gas che sulla Terra è prodotto solo industrialmente o da microrganismi che prosperano in ambienti privi di ossigeno. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, è del gruppo internazionale coordinato da Jane Greaves, dell’Università ...

