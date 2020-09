C’è un Salvini in Toscana che invita a votare contro Ceccardi (Di martedì 15 settembre 2020) Il consigliere regionale uscente del Gruppo misto, ed ex Lega, Roberto Salvini dopo l’esclusione della sua lista dalla competizione elettorale invita a votare contro la Ceccardi: “Dopo la nostra esclusione dalle elezioni, il Patto per la Toscana lascia libertà di voto a tutti i suoi attivisti, candidati, movimenti e componenti. Tuttavia devo farmi portavoce di uno spontaneo sentimento che è forte tra di noi. Sono in gioco valori importanti, domenica e lunedi prossimo, quali l’autonomia della Toscana, la competenza amministrativa e, non ultima, la tradizionale mitezza della vita politica Toscana. Questa spinta dal basso si sta orientando in una chiara direzione: un netto voto disgiunto per Giani presidente”. La lista ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Il consigliere regionale uscente del Gruppo misto, ed ex Lega, Robertodopo l’esclusione della sua lista dalla competizione elettoralela: “Dopo la nostra esclusione dalle elezioni, il Patto per lalascia libertà di voto a tutti i suoi attivisti, candidati, movimenti e componenti. Tuttavia devo farmi portavoce di uno spontaneo sentimento che è forte tra di noi. Sono in gioco valori importanti, domenica e lunedi prossimo, quali l’autonomia della, la competenza amministrativa e, non ultima, la tradizionale mitezza della vita politica. Questa spinta dal basso si sta orientando in una chiara direzione: un netto voto disgiunto per Giani presidente”. La lista ...

