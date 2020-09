Cassano all’Entella, arriva la firma. Non è Antonio ma… Christopher (Di martedì 15 settembre 2020) Cassano all’Entella, è fatta. Nel 2018 il club aveva tentato di convincere Antonio a vestire la maglia biancazzurra, senza però riuscirci. Il club ligure ha deciso di spostare l’interesse sul figlio Christopher, oggi il baby calciatore ha firmato il primo contratto della sua carriera all’età di 9 anni. L’annuncio è arrivato direttamente da mamma Carolina e poi dallo stesso Entella. “Alla fine Cassano è arrivato in biancoceleste e siamo molto contenti di avere Christopher nella nostra leva 2011. È stata Carolina Marcialis ad annunciarlo con l’orgoglio della mamma che osserva il suo campioncino firmare il primo contratto tutto davanti a papà ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020)all’Entella, è fatta. Nel 2018 il club aveva tentato di convincerea vestire la maglia biancazzurra, senza però riuscirci. Il club ligure ha deciso di spostare l’interesse sul figlio, oggi il baby calciatore hato il primo contratto della sua carriera all’età di 9 anni. L’annuncio èto direttamente da mamma Carolina e poi dallo stesso Entella. “Alla fineto in biancoceleste e siamo molto contenti di averenella nostra leva 2011. È stata Carolina Marcialis ad annunciarlo con l’orgoglio della mamma che osserva il suo campioncinore il primo contratto tutto davanti a papà ...

