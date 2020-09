Beccato a rubare un’auto, fugge coi complici: 38enne nei guai (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale della Campania e Basilicata, durante un servizio di contrasto ai furti di autovetture hanno sorpreso alla via Janfolla un uomo al volante di un’auto che procedeva a motore spento, spinto da tergo da altra vettura. Il conducente dell’auto, alla vista della Polizia, è riuscito a darsi alla fuga salendo a bordo dell’autovettura dei complici e abbandonando l’auto sulla quale viaggiava, che era stata rubata poco prima nella zona collinare di Napoli. I poliziotti hanno riconosciuto l’uomo bloccandolo nei pressi della sua abitazione al Rione Don Guanella ed hanno restituito l’auto ai proprietari. Massimiliano De Santis, 38enne napoletano con precedenti di polizia specifici, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale della Campania e Basilicata, durante un servizio di contrasto ai furti di autovetture hanno sorpreso alla via Janfolla un uomo al volante di un’auto che procedeva a motore spento, spinto da tergo da altra vettura. Il conducente dell’auto, alla vista della Polizia, è riuscito a darsi alla fuga salendo a bordo dell’autovettura deie abbandonando l’auto sulla quale viaggiava, che era stata rubata poco prima nella zona collinare di Napoli. I poliziotti hanno riconosciuto l’uomo bloccandolo nei pressi della sua abitazione al Rione Don Guanella ed hanno restituito l’auto ai proprietari. Massimiliano De Santis,napoletano con precedenti di polizia specifici, ...

Ultime Notizie dalla rete : Beccato rubare Beccato a rubare in un supermercato aggredisce vigilante e agenti: in manette LuccaInDiretta Entrano in un'azienda per rubare ma il titolare li 'becca': uno arrestato, l'altro in fuga

Il suo complice invece è riuscito a fuggire. Sul posto è stata rinvenuta l’auto utilizzata dai malviventi e rubata a Carugate qualche ora prima. All'interno del veicolo erano presenti due trapani e ...

cammina con 2 bici rubate

Altre due biciclette rubate sono state trovate, domenica mattina, dalla Polizia. Il cittadino brasiliano di 36 anni che ne ha, poi, confessato il furto è stato beccato, intorno alle 10, mentre percorr ...

Ruba la bici a un 19enne alla Caserma Zucchi Ma il giovane lo becca in sella due giorni dopo

Girava al parco del Popolo con una bici nuova di zecca appena rubata due giorni prima. Peccato che proprio in quel momento stava passando il legittimo proprietario del mezzo, che ha riconosciuto immed ...

