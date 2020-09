“Aumentano i ricoveri in terapia intensiva nella Capitale”, non come a marzo ma urge cautela (Di martedì 15 settembre 2020) Sul fronte dei nuovi contagi, se è vero che nel Paese è sempre la Lombardia a guidare questa inquietante ‘classifica’, purtroppo anche il Lazio ne ha di suoi. Basti pensare che soltanto nella Capitale nelle ultime 24 ore sono stati registrati 79 nuovi casi di coronavirus, grazie ai tamponi. L’Anestesista: “Non come a marzo ma aumentano le terapie intensive” Ma oggi a dare un quadro chiaro, e raggelante, della situazione a Roma è stato il direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli Irccs di Roma, e membro del Comitato tecnico scientifico per il contenimento del coronavirus, Massimo Antonelli, il quale ha esordito affermando che “Stiamo registrando un incremento dei ricoveri, anche di quelli in terapia ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) Sul fronte dei nuovi contagi, se è vero che nel Paese è sempre la Lombardia a guidare questa inquietante ‘classifica’, purtroppo anche il Lazio ne ha di suoi. Basti pensare che soltantoCapitale nelle ultime 24 ore sono stati registrati 79 nuovi casi di coronavirus, grazie ai tamponi. L’Anestesista: “Nonma aumentano le terapie intensive” Ma oggi a dare un quadro chiaro, e raggelante, della situazione a Roma è stato il direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli Irccs di Roma, e membro del Comitato tecnico scientifico per il contenimento del coronavirus, Massimo Antonelli, il quale ha esordito affermando che “Stiamo registrando un incremento dei, anche di quelli in...

Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - zazoomblog : “Aumentano i ricoveri in terapia intensiva nella Capitale” non come a marzo ma urge cautela - #“Aumentano… - italiaserait : “Aumentano i ricoveri in terapia intensiva nella Capitale”, non come a marzo ma urge cautela - UmbriaDomani : Ventidue nuovi positivi in Umbria. Aumentano ancora i ricoveri, sei pazienti in rianimazione.… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 15 settembre: aumentano malati e ricoveri in Sicilia, 77 i nuovi contagi nell'Isola -

Ultime Notizie dalla rete : “Aumentano ricoveri Coronavirus: Lombardia, 14mila tamponi in un giorno, 27 in terapia intensiva Affaritaliani.it