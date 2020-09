Ambiente, World Cleanup Day: in 20 parchi italiani arriva “Puliamo il tuo parco!” (Di martedì 15 settembre 2020) Il 19 settembre, nel giorno del World Cleanup Day, arriva nei parchi italiani ”Puliamo il tuo parco!”, la campagna green di Vallelata e LegAmbiente che chiama a raccolta i cittadini di tutte le regioni per una grande giornata di pulizia dei parchi più amati e votati dai consumatori. Grazie al concorso sul sito di Vallelata che ha visto votare oltre 25mila persone sono stati selezionati 20 parchi, uno per ogni regione d’Italia, che verranno ripuliti da tutti i volontari il 19 settembre in occasione del World Cleanup Day, iniziativa sociale globale che si pone l’obiettivo di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti. ”Siamo molto soddisfatti del numero di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Il 19 settembre, nel giorno delDay,nei”Puliamo il tuo parco!”, la campagna green di Vallelata e Legche chiama a raccolta i cittadini di tutte le regioni per una grande giornata di pulizia deipiù amati e votati dai consumatori. Grazie al concorso sul sito di Vallelata che ha visto votare oltre 25mila persone sono stati selezionati 20, uno per ogni regione d’Italia, che verranno ripuliti da tutti i volontari il 19 settembre in occasione delDay, iniziativa sociale globale che si pone l’obiettivo di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti. ”Siamo molto soddisfatti del numero di ...

fisco24_info : Ambiente: World Cleanup Day, in 20 parchi italiani 'Puliamo il tuo parco!' : - sehmagazine : ???? Si è chiuso a #SantaTeresaGallura il festival cinematografico @LIFEAFTEROIL, dedicato ad #ambiente e… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 15.9.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASY… - Ambiente_MM : RT @GBCItalia: ??Siamo a RemTech Expo digital edition con un ricco programma di appuntamenti tutti online!?? Scopri i nostri webinar e regi… - francadamo : RT @NikuraTw: #AppOrtunity TIENI PULITO IL MONDO E GUADAGNA: Ricompensa in denaro per chi aiuta l'ambiente raccogliendo rifiuti. È la app e… -