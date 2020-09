Unicredit down, in tilt i conti online e i pagamenti. Cosa è successo (Di lunedì 14 settembre 2020) Unicredit down, disservizi in tutta Italia. conti online inaccessibili, problemi anche per i pagamenti e per chi deve ritirare denaro. Lunedì nero per i clienti Unicredit che hanno dovuto fare i conti con disservizi gravi che impediscono agli utenti di entrare nei conti online e di ritirare denaro. Si tratta di un problema di portata nazionale, come testimoniato dalle segnalazioni sulla rete. Notizia in aggiornamento… Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020), disservizi in tutta Italia.inaccessibili, problemi anche per ie per chi deve ritirare denaro. Lunedì nero per i clientiche hanno dovuto fare icon disservizi gravi che impediscono agli utenti di entrare neie di ritirare denaro. Si tratta di un problema di portata nazionale, come testimoniato dalle segnalazioni sulla rete. Notizia in aggiornamento…

Da poco dopo le 9 di oggi, lunedì 14 settembre, parecchi servizi offerti dalla banca sono irraggiungibili. I sistemi informatici del gruppo sembrano vittima di anomalie generalizzate che impediscono a ...

