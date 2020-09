Ufficiale: Giuseppe Caso passa dall’Arezzo al Genoa (Di lunedì 14 settembre 2020) Un nuovo, giovane, arrivato in casa Genoa. Si tratta di Giuseppe Caso, ventunenne ala sinistra dell’Arezzo. La cessione è stata comunicata dalla stessa società toscana: “La S.S. Arezzo comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1998 Giuseppe Caso”. Foto: sito Arezzo L'articolo Ufficiale: Giuseppe Caso passa dall’Arezzo al Genoa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Un nuovo, giovane, arrivato in casa. Si tratta di, ventunenne ala sinistra dell’Arezzo. La cessione è stata comunicata dalla stessa società toscana: “La S.S. Arezzo comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con ilF.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1998”. Foto: sito Arezzo L'articolodall’Arezzo alproviene da Alfredo Pedullà.

