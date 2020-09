Servizi Italia, informativa sul piano di buy-back (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 7 all’11 settembre 2020, complessivamente 5.000 azioni ordinarie pari allo 0,0157% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2376 euro per un controvalore pari a 11.188,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.450.060 azioni proprie pari al 4,56% del capitale sociale. Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 7 all’11 settembre 2020, complessivamente 5.000 azioni ordinarie pari allo 0,0157% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2376 euro per un controvalore pari a 11.188,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.450.060 azioni proprie pari al 4,56% del capitale sociale.

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - "La poca conoscenza e la scarsa consapevolezza sono le vere barriere per il raggiungimento di uno standard elevato ed equamente diffuso sulla cura del deficit uditiv ...

Hanno attraversato il Mediterraneo dalla Tunisia con la speranza di poter offrire al loro bimbo, di appena 8 mesi e affetto da una malformazione cardiaca, cure e assistenza adeguate. Dopo due giorni d ...

