Romina Power, il commosso messaggio alla sorella: "Oggi sarebbe stato il tuo compleanno" (Di lunedì 14 settembre 2020) https://www.controcopertina.com/wp-content/uploads/2020/09/Romina-Power-a-Domenica-In-Un-altro-compagno-di-vita-Non-.mp4 Il messaggio commosso nel giorno del suo compleanno, il 60esimo. Una immagine che le ritrae bambine. Taryn è morta lo scorso 26 giugno dopo aver combattuto una lunga battaglia L'artista decide di condividere un filmato in cui felicità, spensieratezza e divertimento fanno da minimo comun denominatore, un lungo messaggio accompagna il video. Queste le parole della cantante: "Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli ed i suoi quattro nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia. Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre ...

