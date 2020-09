Rai, ancora polemiche su Maria De Filippi: è bufera per Montalbano (Di lunedì 14 settembre 2020) Scoppia la polemica a Viale Mazzini, questa volta l’accusa è che la Rai stia tentando di favorire Maria De Filippi: ecco cosa è successo. Maria De Filippi, Fonte foto: Instagram (@MariadeFilippiiof)Nuova polemica Maria De Filippi, già al centro dello scandalo per aver ‘preso il posto’ di Milly Carlucci, che proprio in questi giorni si è resa protagonista di una frecciatina ai danni della collega. Questa volta a causare scompiglio a Viale Mazzini è stato lo slittamento de Il Commissario Montalbano, previsto per sabato 12 settembre e slittato a lunedì 14. La fiction con protagonista Luca Zingaretti è stata sostituita dal film Assassinio sull’Orient ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020) Scoppia la polemica a Viale Mazzini, questa volta l’accusa è che la Rai stia tentando di favorireDe: ecco cosa è successo.De, Fonte foto: Instagram (@deiof)Nuova polemicaDe, già al centro dello scandalo per aver ‘preso il posto’ di Milly Carlucci, che proprio in questi giorni si è resa protagonista di una frecciatina ai danni della collega. Questa volta a causare scompiglio a Viale Mazzini è stato lo slittamento de Il Commissario, previsto per sabato 12 settembre e slittato a lunedì 14. La fiction con protagonista Luca Zingaretti è stata sostituita dal film Assassinio sull’Orient ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai ancora SARS-Cov-2 Identikit di un killer - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Alta sostenibilità: la tutela dei diritti nel panorama della crisi globale

Che la pandemia abbia indotto i governi di tutto il mondo a rivedere le loro priorità politiche è un dato di fatto. La crisi economica e sociale globale innescata dal Covid-19, in molti casi, ha fatto ...

Quando ricomincia Detto Fatto? Bianca Guaccero ancora ai box

La scorsa stagione di Detto Fatto si è conclusa i primi di luglio ma adesso quando tornerà in onda l’amatissimo programma di Rai 2? Pare proprio che la messa in onda della trasmissione tarderà ancora ...

