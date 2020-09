Pjaca Juventus | il croato vuole rilanciarsi | pronta un’offerta in Serie A

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 settembre 2020)– Il Genoa, secondo Sky Sport, si sarebbe fatto avanti con l’idea di regalare a Rolando Maran un talento cristallino ma anche molto fragile. Il nome corrisponde a quello di Marcodellache non rientra nei piani di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ieri lo ha fatto giocare nel secondo tempo del match contro il Novara e ilha trovato la via del gol. La sua carriera in bianconera è stata per adesso molto negativa, costellata da infortuni pesanti., possibile prestito al Genoa Il 25enne di Zagabria, rientrato in campo a febbraio dopo l’ennesimo infortunio. Ha quindi trascorso la seconda parte della passata stagione all’Anderlecht giocando però appena 4 partite e segnando un ...