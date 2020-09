Non c’è più tempo da perdere per approvare la legge contro l’omotransfobia (Di lunedì 14 settembre 2020) La storia della ragazza speronata e uccisa dal fratello perché aveva una relazione con una persona transessuale è un quadretto tragico, che racconta però molto bene il paese in cui ci troviamo. C’è da una parte un caso di discriminazione e violenza di genere, un episodio che sta avendo molta eco mediatica ma che è in realtà uno dei tanti in Italia; ma c’è anche il modo in cui tutto questo è stato raccontato dalla stampa, con un lessico e una sensibilità che mostrano come sull’argomento ci sia un’arretratezza culturale a trecentosessanta gradi. Intervenire per cambiare lo stato delle cose è oggi più che mai necessario. Maria Paola Gaglione da qualche tempo aveva una relazione con Ciro Migliore, erano anche andati a convivere nel comune napoletano di Acerra. Ma la famiglia ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) La storia della ragazza speronata e uccisa dal fratello perché aveva una relazione con una persona transessuale è un quadretto tragico, che racconta però molto bene il paese in cui ci troviamo. C’è da una parte un caso di discriminazione e violenza di genere, un episodio che sta avendo molta eco mediatica ma che è in realtà uno dei tanti in Italia; ma c’è anche il modo in cui tutto questo è stato raccontato dalla stampa, con un lessico e una sensibilità che mostrano come sull’argomento ci sia un’arretratezza culturale a trecentosessanta gradi. Intervenire per cambiare lo stato delle cose è oggi più che mai necessario. Maria Paola Gaglione da qualcheaveva una relazione con Ciro Migliore, erano anche andati a convivere nel comune napoletano di Acerra. Ma la famiglia ...

lauraboldrini : #MariaPaola uccisa dal fratello perché amava Cirio ragazzo trans e quindi “infetta”. In Italia non c… - GiuseppeConteIT : A Willy abbiamo rivolto, oggi, il pensiero commosso di un Paese intero. A Paliano, l’intera comunità ha chiaramente… - Pontifex_it : Nel #Vangelodioggi (Mt 18,21-35) Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita n… - Mutismissimo : @Superpentastell @LetiziaTwittat Il patentino magari, ma non ce lo faranno mai fare :D Non c'è alcun pre-giudizio n… - keeprunnin_away : RT @anikeatable: Se i parenti di Maria Paola condividono post su Facebook in cui chiedono giustizia per Michele, dicendo che è buono e umil… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Fonderia Montello, la puzza è tornata a Guarda: “Serve una legge regionale sulle emissioni odorigene” Qdpnews