Marsiglia | difeso Alvaro Gonzalez | “Non è razzista | siamo disposti a collaborare”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nel tardo pomeriggio il PSG ha preso le difese di Neymar per quanto riguarda le sue accuse di razzismo nei confronti di. Non si è fatta attendere la replica del, volta a difendere il proprio giocatore tramite una nota: “non è, ce lo ha dimostrato con il suo comportamento ogni giorno da quando è entrato nel club, come hanno già testimoniato i suoi compagni di squadra. Il Club resta a disposizione della commissione disciplinare per collaborare pienamente all’indagine su tutti gli eventi che hanno segnato questo incontro e le 24 ore precedenti. Questa controversia è grave e ha già gravi conseguenze. Il club condanna infatti la diffusione dei numeri telefonici ...

Polemiche infinite. E accuse di razzismo. Dopo il parapiglia finale in Psg-Marsiglia, che ha portato a 5 espulsioni e momenti di vero far west, ieri sera Neymar, espulso anche lui per aver dato un caz ...Non accennano a placarsi le polemiche per il finale al veleno di PSG-Marsiglia: ben cinque espulsi e nervi a fior di pelle che hanno costretto l'arbitro a prendere provvedimenti disciplinari seri. Tra ...