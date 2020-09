Koulibaly-Kumbulla-Smalling-Gimenez: il giro dei difensori (Di martedì 15 settembre 2020) difensori centrali, entriamo nella fase decisiva. Fonseca ha chiesto alla Roma di riscattare Smalling come priorità, eppure il club giallorosso non riesce a sbrogliare una situazione che vede il diretto interessato in febbrile attesa. Da qui le voci su Kumbulla, rilanciate dalle radio romane già nel pomeriggio; l’interesse c’è, ma per Fonseca il ritorno di Smalling è prioritario. Al massimo l’allenatore vedrebbe Smalling più Kumbulla, con Juan Jesus in orbita Genoa. Del difensore del Verona l’Inter sarebbe solo disposta a parlarne dopo le cessioni. Capitolo Koulibaly: De Laurentiis continua a chiedere più cash al Manchester City in uno sfinimento continuo. Non a caso il City ha accentuato i contatti con ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020)centrali, entriamo nella fase decisiva. Fonseca ha chiesto alla Roma di riscattarecome priorità, eppure il club giallorosso non riesce a sbrogliare una situazione che vede il diretto interessato in febbrile attesa. Da qui le voci su, rilanciate dalle radio romane già nel pomeriggio; l’interesse c’è, ma per Fonseca il ritorno diè prioritario. Al massimo l’allenatore vedrebbepiù, con Juan Jesus in orbita Genoa. Del difensore del Verona l’Inter sarebbe solo disposta a parlarne dopo le cessioni. Capitolo: De Laurentiis continua a chiedere più cash al Manchester City in uno sfinimento continuo. Non a caso il City ha accentuato i contatti con ...

Da Suarez a Vidal, da Kantè a Chiesa, da Milik a Dzeko, da Smalling a Kumbulla, sono tante le trattative in ballo. Ecco i movimenti principali delle 20 protagoniste della serie A a una settimana dal v ...

RIMINI Da Suarez a Vidal, da Kante a Chiesa, da Milik a Dzeko, da Smalling a Kumbulla, sono tante le trattative in ballo. Ecco i principali movimenti della serie A a una settimana dal via. JUVENTUS: i ...

ROMA - Dopo Messi, rischia di scoppiare un caso di mercato molto simile. Kylian Mbappé è vicino alla rottura con il Psg. Il fuoriclasse francese, infatti, avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare ...

Da Suarez a Vidal, da Kantè a Chiesa, da Milik a Dzeko, da Smalling a Kumbulla, sono tante le trattative in ballo. Ecco i movimenti principali delle 20 protagoniste della serie A a una settimana dal v ...