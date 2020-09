Juventus | Pirlo è ufficialmente un allenatore | concluso il corso UEFA Pro

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 settembre 2020)– Andreaundi calcio: il tecnico dellahaildi Coverciano, discutendo lunedì la tesi finale e conseguendo il patentino diPro. A partire da oggi infatti al Museo del Calcio in tanti hanno sostenuto l’ultima prova del loro perdidattico da. E nell’elenco degli esaminandi c’era pure Andrea, che hailPro, indispensabile per poter allenare in serie A.undi Serie A “Alla ...