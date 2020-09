Gualchiere di Remole | presente e futuro | parte il dialogo col Comune di Firenze

Leggi su feedproxy.google

(Di lunedì 14 settembre 2020) Italia Nostra e Idra convocate martedì scorso dall'assessore al Patrimonio non abitativo di Palazzo Vecchio Lo scorso 8 settembre Italia Nostra e Idra, coi presidenti Leonardo Rombai e Girolamo Dell'Olio, hanno ascoltato con vivo interesse, nel suo ufficio, il resoconto dell'assessore al Patrimonio non abitativo deldiAlessandro Martini – che hanno ringraziato per il cortese invito a un primo incontro con l'Amministrazione comunale di- sul lavoro svolto nel (...) - Tribuna Libera /, Patrimonio Archeologico