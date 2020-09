Giulia De Lellis e la passione del padre | Una giornata al poligono | Video (Di lunedì 14 settembre 2020) Giulia De Lellis è sempre sotto i riflettori, dopo la tanta chiacchierata relazione con Andrea Damante di cui ancora non si sa bene cosa sia successo, l’influencer si gode una giornata genuina alle prese con una passione inaspettata. Sono passati pochi giorni dalla sua sfilata con il vestito a nuvola a Venezia e la sua campagna all’insegna della skin positivity, dove si è mostrata senza paura con le sue imperfezioni, nelle sue storie la ritroviamo insieme a suo padre che la porta in un luogo particolare. Giulia De Lellis e la passione del padre Giulia ha passioni diverse e sicuramente molto femminili, tra abiti e trucco questa volta si è cimentata in un’esperienza totalmente ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)Deè sempre sotto i riflettori, dopo la tanta chiacchierata relazione con Andrea Damante di cui ancora non si sa bene cosa sia successo, l’influencer si gode unagenuina alle prese con unainaspettata. Sono passati pochi giorni dalla sua sfilata con il vestito a nuvola a Venezia e la sua campagna all’insegna della skin positivity, dove si è mostrata senza paura con le sue imperfezioni, nelle sue storie la ritroviamo insieme a suoche la porta in un luogo particolare.Dee ladelha passioni diverse e sicuramente molto femminili, tra abiti e trucco questa volta si è cimentata in un’esperienza totalmente ...

MateNapoli : RT @lautarvo: @GianForzaNapol1 @eantoniopolonia @GGiglio99 @coldblackarrow @JastemmoColNAP giulia de lellis - lautarvo : @GianForzaNapol1 @eantoniopolonia @GGiglio99 @coldblackarrow @JastemmoColNAP giulia de lellis - Sheelasblog : ‘Sono un libro aperto per te’ un libro di Giulia De Lellis #90giorniperinnamorarsi - PizzAlex10 : RT @Una_Gioia_Mai: Io comunque gente come Bea Valli, Giulia De Lellis, Georgina Rodriguez, non le inviterei neanche per un caffè altro che… - FIDELIIVS : RT @xdiordepp: Un anno fa il festival del cinema di Venezia ci dava Brad Pitt, Johnny Depp, Joaquin Phoenix col suo Joker, Luca Marinelli v… -