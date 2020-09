GF Vip | Massimiliano Morra e Adua Del Vesco | scontro tra i due ex dentro la casa

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 15 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha fatto il suo esordio in questa nuova stagione televisiva e promette grandissimi colpi di scena. A cominciare da una coppia di attori che, da ex fidanzati, si ritrovano a vivere per mesi sotto lo stesso tetto:Del. Nellai due si ritrovano ed il confronto è un mix di freddezza ed indifferenza. Da ex fidanzati a coinquilini La loro love story, naufragata nel 2015, non si era conclusa nel migliore dei modi. Una forte gelosia reciproca e qualche incomprensione hanno portatoDelad imboccare strade separate. Dopo il burrascoso addio, i due attori si ritrovano ora ad affrontare una nuova avventura televisiva. Non si tratta di un set di ...