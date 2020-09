Gazzetta: Koulibaly, la trattativa col City non decolla. Potrebbe restare a Napoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Napoli ha urgenza di vendere. Si prospettano perdite per 90 milioni di euro. Sulla lista di sbarco c’è ovviamente Koulibaly. Ma il tempo stringe. Siamo a metà settembre e non è successo ancora nulla. La Gazzetta scrive che il tempo stringe e il rischio di far saltare l’operazione è parecchio concreto. Il City ha messo in bilancio una spesa massima di 70 milioni, De Laurentiis ne vuole almeno 5 in più. Scrive la Gazza che “la trattativa langue”. Koulibaly, a questo punto, Potrebbe giocare titolare nell’esordio in campionato col Parma. Koulibaly ha ancora altri tre anni di contratto ed è parte integrante del nuovo progetto tecnico. Averlo a disposizione non dispiacerebbe affatto a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilha urgenza di vendere. Si prospettano perdite per 90 milioni di euro. Sulla lista di sbarco c’è ovviamente. Ma il tempo stringe. Siamo a metà settembre e non è successo ancora nulla. Lascrive che il tempo stringe e il rischio di far saltare l’operazione è parecchio concreto. Ilha messo in bilancio una spesa massima di 70 milioni, De Laurentiis ne vuole almeno 5 in più. Scrive la Gazza che “lalangue”., a questo punto,giocare titolare nell’esordio in campionato col Parma.ha ancora altri tre anni di contratto ed è parte integrante del nuovo progetto tecnico. Averlo a disposizione non dispiacerebbe affatto a ...

