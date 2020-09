Fognini-Humbert in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il secondo turno degliBNL d’Italiaproporrà lo scontro fra Fabioe Ugo, tennisti dalle caratteristiche molto differenti. L’azzurro dovrà vedersela dunque contro il giovane francese, forte di aver eliminato Kevin Anderson e dotato di una prima di servizio letale, oltre che di colpi da fondocampo potenzialmente devastanti. Il match andrà in scena mercoledì 16 settembre, sebbene l’d’inizio ufficiale non sia ancora stato stabilito:televisiva su Sky Sport (canali 201 o 205) e livesulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito.