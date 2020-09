Fefè del Grande Fratello 6 | com’è diventato oggi a 40 anni

Leggi su yeslife

(Di lunedì 14 settembre 2020) Fabiano Reffe, era Fefè al6, doponello spettacoloche fine ha fatto Visualizza questo post su Instagram POMERIGGIO 5 / #gennaio2018 #pomeriggio5 #barbaradurso #canale5 #mediaset #altolivello #collegamento #endemol #gf #uominiedonne #fabianoreffe #fefè ##fanpage #instagood #picoftheday @barbaracarmelitadurso number one!! Un post condiviso da Fefè (@fefe official) in data: 22 … L'articolo Fefè del6, com’èa 40proviene da YesLife.it.