Federico Fashion Style guarisce dal Covid | ‘Sono stato fortunato’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 14 settembre 2020)Lauri, meglio noto come, è ufficialmente negativo al-19. Il parrucchiere dei vip ad agosto era rientrato dalle vacanze in Sardegna con i sintomi del Coronavirus, malattia che aveva effettivamente contratto. Da lì è iniziato il periodo di isolamento domiciliare fino a quando, poche ore fa, ha avuto gli esiti dei tamponi eseguiti nelle ultime ore e sono entrambi negativi.positivo al19: ‘Sono andato al mare con la febbre’ Il mea culpa diSui social quindi, condividendo il referto della ASL di Roma, l’hair stylist esprime tutta la propria gioia per il fatto di ...