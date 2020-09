Eroina per la movida del weekend: a Lecce in manette un 50enne (Di lunedì 14 settembre 2020) Lecce - Giro di vite dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti nella movida Leccese. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia del capoluogo hanno stretto le manette ai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 settembre 2020)- Giro di vite dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti nellase. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia del capoluogo hanno stretto leai ...

Primonumero : Messaggi Whatsapp per vendere eroina in casa, in cercare campobassano - vogue_italia : Da stasera su Sky Atlantic Paola è Petra: “Lei è molto diversa da me, è un'eroina, ma avrei voluto essere lei almen… - vivranda : @Artemisia_99 @WestRaymond3 Avremmo amato e ti avremmo reso famosa per essere la nostra eroina - Chiedonoperme : RT @YOKING_vgc: @NDroghe @zannayy Salve, esattamente in base a cosa la cannabis avrebbe un'indice di intossicazione maggiore rispetto all'e… - YOKING_vgc : @NDroghe @zannayy Salve, esattamente in base a cosa la cannabis avrebbe un'indice di intossicazione maggiore rispet… -

Ultime Notizie dalla rete : Eroina per Eroina per la movida del weekend: a Lecce in manette un 50enne La Gazzetta del Mezzogiorno Da «La fantastica signora Maisel» a «Fleabag»: dimmi che serie tv guardi e ti dirò che sei

Se fossero proprio le serie tv a dirci chi siamo? Nel suo nuovo libro «Eroine», in uscita per Edizioni Tlon il prossimo 16 settembre, la critica televisiva Marina Pierri ci accompagna lungo le diverse ...

In Calabria la situazione è critica e il covid preoccupa. Regione e commissario aprano il confronto

non passa giorno, in Calabria, senza che Media e Social Networks non facciano rimbalzare segnalazioni di gravissime carenze assistenziali nel settore dell’Emergenza Urgenza. Solo nell’ultima settimana ...

Se fossero proprio le serie tv a dirci chi siamo? Nel suo nuovo libro «Eroine», in uscita per Edizioni Tlon il prossimo 16 settembre, la critica televisiva Marina Pierri ci accompagna lungo le diverse ...non passa giorno, in Calabria, senza che Media e Social Networks non facciano rimbalzare segnalazioni di gravissime carenze assistenziali nel settore dell’Emergenza Urgenza. Solo nell’ultima settimana ...