Elisabetta Gregoraci ‘spacca tutto’. Le gambe e poi… l’ultimo post prima del GF Vip è bomba (Di lunedì 14 settembre 2020) L’estate 2020 si è rivelata intensa per Elisabetta Gregoraci. Com’è ormai consuetudine, la showgirl ha raccolto una lunga serie di critiche in rete, la stessa realtà che, in parallelo, tesse quotidianamente le sue lodi. Il motivo di tanto caos mediatico? Come al solito c’è lo zampino dell’ex marito Flavio Briatore, padre di Nathan Falco. L’essere risultato positivo alla malattia che sta affliggendo il nostro presente ha portato, inevitabilmente, alla ribalta anche i nomi dei suoi familiari. Mentre fronteggiava le innumerevoli polemiche virtuali, Elisabetta Gregoraci si è dovuta preparare psicologicamente per la nuova avventura televisiva che l’attende. L’icona di fascino, come ormai tutti sapranno, è una delle concorrenti del Gf VIP ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 settembre 2020) L’estate 2020 si è rivelata intensa per. Com’è ormai consuetudine, la showgirl ha raccolto una lunga serie di critiche in rete, la stessa realtà che, in parallelo, tesse quotidianamente le sue lodi. Il motivo di tanto caos mediatico? Come al solito c’è lo zampino dell’ex marito Flavio Briatore, padre di Nathan Falco. L’essere risultato positivo alla malattia che sta affliggendo il nostro presente ha portato, inevitabilmente, alla ribalta anche i nomi dei suoi familiari. Mentre fronteggiava le innumerevoli polemiche virtuali,si è dovuta preparare psicologicamente per la nuova avventura televisiva che l’attende. L’icona di fascino, come ormai tutti sapranno, è una delle concorrenti del Gf VIP ...

samuele26572 : RT @leggoit: #GFvip al via: elisabetta gregoraci, Myriam Catania, Patrizia De Blanck e il fratello di Mario Balotelli si presentano così ht… - leggoit : #GFvip al via: elisabetta gregoraci, Myriam Catania, Patrizia De Blanck e il fratello di Mario Balotelli si present… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Gregoraci: 'Briatore? Ha commesso tanti errori con me' - Agimegitalia : #Scommesse #reality, al via il #GrandeFratelloVip: favoriti #TommasoZorzi ed #ElisabettaGregoraci - Eugenio10996216 : Briatore, Elisabetta Gregoraci: 'Ha sbagliato molto nella nostra storia' -