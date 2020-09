Di Maio su Inizio Scuola: Obiettivo è Tutelare gli Studenti (Di lunedì 14 settembre 2020) Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, parla di riapertura delle scuole. “Non esisteva un manuale di istruzioni per far ripartire le scuole” afferma, aggiungendo: “Il nostro Obiettivo è portare avanti il percorso educativo degli Studenti“. Di Maio ricorda poi che ci sono Stati nuovamente in lockdown, mentre l’Italia “è il paese con il numero più basso di contagi“. Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Luigi Di, Ministro degli Esteri, parla di riapertura delle scuole. “Non esisteva un manuale di istruzioni per far ripartire le scuole” afferma, aggiungendo: “Il nostroè portare avanti il percorso educativo degli“. Diricorda poi che ci sono Stati nuovamente in lockdown, mentre l’Italia “è il paese con il numero più basso di contagi“.

Archiviato il lockdown, finalmente oggi — 14 settembre — si torna a scuola nella maggior parte delle Regioni. Un anno particolare che vede come protagonisti mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi ...

