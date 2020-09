Coronavirus: Mattarella, 'grazie per esempio cittadini Vo', è servito a Italia' (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Vi ringrazio per questo incontro, tenevo ad averlo, per potervi ringraziare, perchè l'esempio fornito nei giorni dell'emergenza sanitaria dal vostro comportamento è stata un'anticipazione di quello che è avvenuto in Italia. Ma questo esempio è servito molto al Paese. grazie per la vostra serietà, per il vostro senso di responsabilità, auguri per il futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i cittadini di Vo' Euganeo. Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Vi ringrazio per questo incontro, tenevo ad averlo, per potervi ringraziare, perch; l'fornito nei giorni dell'emergenza sanitaria dal vostro comportamento; stata un'anticipazione di quello che; avvenuto in. Ma questomolto al Paese.per la vostra serietà, per il vostro senso di responsabilità, auguri per il futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando idi Vo' Euganeo.

