Colleferro: Mattarella, ‘sconvolti per morte Willy, icona amicizia e solidarietà’ (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo’ Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) – “La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza e dell’intolleranza, che può infettare anch’esso la comunità se viene ridotta l’attenzione. Siamo sconvolti per la morte di Willy, pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un’icona di amicizia e di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell’intera nostra comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico a Vo’ Euganeo.“In coerenza con questi valori -ha aggiunto il Capo dello ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo’ Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) – “La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza e dell’intolleranza, che può infettare anch’esso la comunità se viene ridotta l’attenzione. Siamo sconvolti per ladi, pestato aper aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un’die di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell’intera nostra comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico a Vo’ Euganeo.“In coerenza con questi valori -ha aggiunto il Capo dello ...

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è sicura che le elezioni regionali di settembre avranno una valenza nazionale. Ospite stamane di Start, trasmissione di Sky TG24, la parlamentare di destra ...

Ci sono 1300 persone sul prato verde del campo sportivo di Paliano. Sedute distanziate per le regole anti covid. Ma fuori ce ne sono almeno il doppio, assiepate intorno alle recinzioni, ferme lungo la ...

