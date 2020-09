Chi è Dominic Thiem | il primo tennista austriaco a vincere gli US Open

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dai successi giovanili agli Us, ecco chi è. La carriera e la vita privata del. ROMA –conquista il suoSlam andando agli US. Una carriera in continua ascesa per l’che da tutti è considerato il futuro numero uno al mondo. La vittoria su Alexander Zverev conferma queste previsioni anche se ci vorrà ancora qualche anno per vederlo davanti a tutti visto che Nadal e Djokovic continuano ad avere qualcosa in più rispetto agli altri. Chi è, la carriera delNato a Wiener ...