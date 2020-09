Camion con mucche e tori si rovescia, caos sulla bretella (Di lunedì 14 settembre 2020) Insolito incidente nella mattinata di oggi, poco dopo le 9.30, a Castelfranco Veneto. Il rimorchio di un autoarticolato adibito al trasporto animali, in particolare mucche e tori, 18 bovini in tutto, ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Insolito incidente nella mattinata di oggi, poco dopo le 9.30, a Castelfranco Veneto. Il rimorchio di un autoarticolato adibito al trasporto animali, in particolare, 18 bovini in tutto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Camion con Camion con mucche e tori si rovescia, caos sulla bretella TrevisoToday Nikola Motor contro Hindenburg tra ipotesi di frode e crollo in borsa | Video

Nikola Motors è il proseguimento di un percorso inaugurato da Trevor Milton anni prima. L'imprenditore è partito dall'idea di convertire camion diesel a gas naturale, offrendo un'alternativa in grado ...

Schiacciato nella cabina del camion: morto un 50enne. Il tir è finito contro un pilone di cemento

Poco prima delle 7:00 i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti sulla SS434 Transpolesana per un grave incidente stradale. A seguito di una fuoriuscita autonoma al km 3+900, in direzione sud, nel ...

Nikola Motors è il proseguimento di un percorso inaugurato da Trevor Milton anni prima. L'imprenditore è partito dall'idea di convertire camion diesel a gas naturale, offrendo un'alternativa in grado ...