Borsa Milano apre in rialzo Ftse Mib +0 | 61%

(Di lunedì 14 settembre 2020) Avvio positivo per Piazza Affari nella prima seduta della settimana. Al momento dell’apertura, il primo indice segna undello 0,61%, l’All share una crescita dello 0,58%. Tra le azioni bene anche Leonardo che cresce dell’1,8% insieme a Fca, indi mezzo punto percentuale Tim, piatta Intesa dopo la conferma della partecipazione alla cordata con Euronext (-0,8% a Parigi) e Cdp peritaliana. Tra i titoli a elevata capitalizzazione in calo dello 0,1% Eni anche con la cautela del prezzo del petrolio che a sua volta appare in attesa della pubblicazione del report mensile dell’Opec. Apertura ine andamento altalenante Dopo l’apertura in, la seduta risulta abbastanza altalenante, mentre i future di Wall Street sono positivi. ...

Le dimensioni contano. Soprattutto in un mercato globale, come quello della finanza. Oggi scade il termine per la presentazione delle offerte di acquisto sulla totalità di Borsa Italiana, fin qui poss ...Milano, 14 set. (askanews) - Euronext conferma ufficialmente di aver presentato "una offerta non vincolante al London Stock Exchange Group plc per l'acquisizione di Borsa Italiana". Lo si legge in un ...