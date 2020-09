Betty è il nuovo singolo di Taylor Swift dopo il live agli ACM Awards?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ildista per arrivare? Stando alle ultime notizie che arrivanoAmerican Country Music2020, sembra che l’artista di Folklore sia pronta al rilascio di uncapitolo dalla sua ultima fatica, proprio attraverso l’esibizione che terrà dal vivo al Grand Ole Opry House di Nashville. Tanti gli ospiti della serata, annunciata attraverso lo spot che anticipa la messa in onda della serata: Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Gabby Barrett, Kane Brown, Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Dan + Shay, Florida Georgia Line, Riley Green, Miranda Lambert, Tim McGraw, Maren Morris, Old Dominion and Thomas Rhett featuring Jon Pardi, Blake Shelton featuring Gwen Stefani, Tenille Townes, Carrie Underwood, Morgan Wallen, e ...