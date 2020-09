Benzina, diesel e gpl: prezzi praticati alla pompa in calo (Di lunedì 14 settembre 2020) Calma sui prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, ancora in calo i prezzi praticati alla pompa. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,400 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,405 pompe bianche 1,387), diesel a 1,276 euro/litro (-4, compagnie 1,282, pompe bianche 1,258). Benzina servito a 1,542 euro/litro (-3, compagnie 1,588, pompe bianche 1,446), diesel a 1,421 euro/litro (-4, compagnie 1,470, pompe bianche 1,318). Gpl servito ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Calma suiconsigliati dei carburanti dei maggiori marchi, ancora in. Di seguito le medie deicomunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,400 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,405 pompe bianche 1,387),a 1,276 euro/litro (-4, compagnie 1,282, pompe bianche 1,258).servito a 1,542 euro/litro (-3, compagnie 1,588, pompe bianche 1,446),a 1,421 euro/litro (-4, compagnie 1,470, pompe bianche 1,318). Gpl servito ...

