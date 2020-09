Bar World 100 2020: ben sei italiani fra le personalità più influenti del settore (Di lunedì 14 settembre 2020) Nell’elenco delle 100 personalità più influenti del bartending nel 2020 non sfigura l’Italia. Sono ben sei i nostri connazionali rappresentati nella “Bar World 100 2020 – The Industry Most influential’s Figures” stilata da Drinks International. Simone Caporale, consulente freelance, al 16° posto (primo fra gli italiani), Agostino Perrone del Connaught di Londra (28°), Mario Farulla del Chapter di Roma (55°), Diego Ferrari, Brand Ambassador Matusalem (83°), Giacomo Giannotti del Paradiso di Barcellona al (91°) e Dario Comini del Nottingham Forest di Milano (94°) posto tengono alto il tricolore nella classifica guidata al primo posto da Monica Berg del Tayer+Elementary di Londra. In tempi difficili emergono nuovi ... Leggi su winemag (Di lunedì 14 settembre 2020) Nell’elenco delle 100 personalità piùdel bartending nelnon sfigura l’Italia. Sono ben sei i nostri connazionali rappresentati nella “Bar100– The Industry Mostal’s Figures” stilata da Drinks International. Simone Caporale, consulente freelance, al 16° posto (primo fra gli), Agostino Perrone del Connaught di Londra (28°), Mario Farulla del Chapter di Roma (55°), Diego Ferrari, Brand Ambassador Matusalem (83°), Giacomo Giannotti del Paradiso di Barcellona al (91°) e Dario Comini del Nottingham Forest di Milano (94°) posto tengono alto il tricolore nella classifica guidata al primo posto da Monica Berg del Tayer+Elementary di Londra. In tempi difficili emergono nuovi ...

