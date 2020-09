Aumentano contagi e proteste e le altre notizie sul virus (Di lunedì 14 settembre 2020) I casi di covid sono più di 29 milioni nel mondo, manifestazioni a Bruxelles e Melbourne, il vaccino sviluppato con l’esercito cinese: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) I casi di covid sono più di 29 milioni nel mondo, manifestazioni a Bruxelles e Melbourne, il vaccino sviluppato con l’esercito cinese: l’attualità sulla pandemia. Leggi

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi… - fanpage : #Focolaio in Trentino, aumentano i contagi nell'azienda di carni - LaGazzettaWeb : Covid Puglia, 61 nuovi positivi in 24 h: 48 solo nel Barese. 2 decessi nel Tarantino Focolaio Polignano, sale nume… - sbiribu : RT @IaconaRiccardo: All'ospedale 'Cervello' di Palermo reparto di terapia intensiva pieno, saturo anche quello di Cagliari, aumentano i con… - lesbianmin : @yoongiskye se i contagi aumentano credo proprio di si :/ -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi Aumentano contagi e proteste e le altre notizie sul virus Internazionale Contact tracing, la Ue avvia i test di interoperabilità su Immuni & co

La Commissione Ue ha dato il via ai test del servizio gateway di interoperabilità per le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti e allerta in tutta l’Europa, “per sfruttare appieno il pote ...

Coronavirus, l’Oms: in Europa più morti a ottobre e novembre (speriamo di no)

COPENHAGEN – La previsione dell’Organizzazione mondiale della sanità è apocalittica. Da fare gli scongiuri. Dice che l’Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre ...

La Commissione Ue ha dato il via ai test del servizio gateway di interoperabilità per le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti e allerta in tutta l’Europa, “per sfruttare appieno il pote ...COPENHAGEN – La previsione dell’Organizzazione mondiale della sanità è apocalittica. Da fare gli scongiuri. Dice che l’Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre ...