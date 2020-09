Adua Del Vesco al GF Vip con l’ex fidanzato | “storia con Gabriel Garko a tratti devastante”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 14 settembre 2020)Delsarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5, pronta a varcare questa sera la fatidica porta rossa. Poco prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, Francesco Canino per Fatto Quotidiano online ha realizzato una lunga ed interessante intervista alla giovane conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a fiction del calibro... L'articoloDelal GF Vip con l’ex: “storia condevastante” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.