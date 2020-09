Un test per scoprire i positivi dalla voce al telefono: "I sintomi del Covid la alterano" (Di domenica 13 settembre 2020) Un test per individuare i pazienti affetti da Covid attraverso la voce del paziente al telefono, il raffronto e l’analisi scientifica di ben 6370 parametri che permettono di scoprire sia l’esistenza della malattia che il suo livello di gravità. A parlare dell’ipotesi è il professor Giovanni Saggio, ricercatore e docente del Policlinico Tor Vergata di Roma che, intervenuto ieri durante la trasmissione ‘Italia Sì’ di Rai1, ha illustrato i suoi studi sul test della voce per rilevare l’eventuale presenza, in un paziente, del Covid-19.Contattato dall’Adnkronos, il professor Saggio ha parlato del metodo, sul quale è al lavoro con il suo team ‘Voice Wise’ e che è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) Unper individuare i pazienti affetti daattraverso ladel paziente al, il raffronto e l’analisi scientifica di ben 6370 parametri che permettono disia l’esistenza della malattia che il suo livello di gravità. A parlare dell’ipotesi è il professor Giovanni Saggio, ricercatore e docente del Policlinico Tor Vergata di Roma che, intervenuto ieri durante la trasmissione ‘Italia Sì’ di Rai1, ha illustrato i suoi studi suldellaper rilevare l’eventuale presenza, in un paziente, del-19.Contattato dall’Adnkronos, il professor Saggio ha parlato del metodo, sul quale è al lavoro con il suo team ‘Voice Wise’ e che è ...

