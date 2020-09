Uccide l'amico più anziano e simula un incidente: temeva di perdere l'eredità che gli era stata promessa (Di domenica 13 settembre 2020) Dalle prime ricostruzioni, sembrava un 'normale' incidente stradale. Eppure, c'erano tante cose che non tornavano: come poteva Bruno Lazzerotti , il 78enne milanese morto l'11 giugno 2019, annegare in ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) Dalle prime ricostruzioni, sembrava un 'normale'stradale. Eppure, c'erano tante cose che non tornavano: come poteva Bruno Lazzerotti , il 78enne milanese morto l'11 giugno 2019, annegare in ...

leggoit : Uccide l'amico più anziano e simula un incidente: temeva di perdere l'eredità che gli era stata promessa - nnica_w : RT @LordLandoXVII: Prima muore un ragazzo la cui unica colpa è stata quella di difendere un amico in difficoltà e aggravante razzista, poi… - LordLandoXVII : Prima muore un ragazzo la cui unica colpa è stata quella di difendere un amico in difficoltà e aggravante razzista,… - aylaf__ : RT @Gazzettino: #pavia, uccide l'amico per l'eredità, poi simula un incidente: l'#omicidio scoperto dopo 1 anno - Sadachbia18 : Io Sadachbia Vi dó la buonanotte e ricordate Tutto può essere vinto Il nemico può diventare il migliore alleat… -