Turchia, manifestazione contro Charlie Hebdo a Istanbul (Di domenica 13 settembre 2020) In Turchia a Instanbul, circa duecento persone si sono riunite per manifestare contro la scelta di Charlie Hebdo di ripubblicare le vignette su Maometto. A Istanbul, 200 persone si sono riunite per protestare contro il settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Questi infatti ha deciso di ripubblicare le vignette satirico su Maometto in occasione del processo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Ina Instanbul, circa duecento persone si sono riunite per manifestarela scelta didi ripubblicare le vignette su Maometto. A, 200 persone si sono riunite per protestareil settimanale satirico francese. Questi infatti ha deciso di ripubblicare le vignette satirico su Maometto in occasione del processo … L'articolo proviene da www.inews24.it.

ArnauLeonardo : RT @CNF_it: Il #CNF insieme all'@ocforganismo aderisce alla manifestazione per #EbruTimtik, #AytaçÜnsal e per la difesa dei #dirittiumani i… - VittorioPalumbo : RT @Artventuno: L’intervento di @AntonellaNapoli che in rappresentanza di @Artventuno ha partecipato alla manifestazione promossa dalle @Ca… - Simona66835502 : RT @Artventuno: L’intervento di @AntonellaNapoli che in rappresentanza di @Artventuno ha partecipato alla manifestazione promossa dalle @Ca… - StefaniaBattis4 : RT @Artventuno: L’intervento di @AntonellaNapoli che in rappresentanza di @Artventuno ha partecipato alla manifestazione promossa dalle @Ca… - giomo2 : RT @Artventuno: L’intervento di @AntonellaNapoli che in rappresentanza di @Artventuno ha partecipato alla manifestazione promossa dalle @Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia manifestazione Turchia: manifestazione per Ebru Timtik, polizia usa i lacrimogeni TG La7 MEDIO ORIENTE/ Gli accordi e le divisioni che complicano il dialogo Israele-Palestina

Il recente accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, sponsorizzato da Donald Trump, con il riconoscimento dello Stato di Israele da parte di Abu Dhabi ha provocato pesanti reazioni negative tra i ...

Cipro, Bielorussia, Turchia. Il triangolo insidioso per la Ue (con Lavrov sullo sfondo)

La Russia cerca di spaccare le strutture occidentali. Il ministro Lavrov da Nicosia lanciava l'impegno di Mosca per tranquillizzare le acque del Mediterraneo orientale, ma il Cremlino potrebbe aver ma ...

Il recente accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, sponsorizzato da Donald Trump, con il riconoscimento dello Stato di Israele da parte di Abu Dhabi ha provocato pesanti reazioni negative tra i ...La Russia cerca di spaccare le strutture occidentali. Il ministro Lavrov da Nicosia lanciava l'impegno di Mosca per tranquillizzare le acque del Mediterraneo orientale, ma il Cremlino potrebbe aver ma ...