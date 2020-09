Trump abbassa il prezzo dei farmaci (Di domenica 13 settembre 2020) Trump ha abbassato il prezzo dei farmaci. L’annuncio è arrivato tramite i social. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump ha deciso di abbassare il prezzo dei farmaci. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex tycoon sui social. “Appena firmato un nuovo decreto esecutivo per abbassare i prezzi sui farmaci – si legge nel post – il mio ordine ‘Most Favorited ‘Nation’ garantirà che il nostro Paese ottenga lo stesso presso basso che Big Pharma dà ad altri Paesi. I giorni dello scrocco globale a spese dell’America sono finiti e i prezzi scenderanno rapidamente. Ho anche appena messo fine a tutti gli sconti agli intermediari, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020)hato ildei. L’annuncio è arrivato tramite i social. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donaldha deciso dire ildei. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex tycoon sui social. “Appena firmato un nuovo decreto esecutivo perre i prezzi sui– si legge nel post – il mio ordine ‘Most Favorited ‘Nation’ garantirà che il nostro Paese ottenga lo stesso presso basso che Big Pharma dà ad altri Paesi. I giorni dello scrocco globale a spese dell’America sono finiti e i prezzi scenderanno rapidamente. Ho anche appena messo fine a tutti gli sconti agli intermediari, ...

