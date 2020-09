Si avvicina all'auto e spara: choc a Los Angeles, due sceriffi in fin di vita. Trump: 'Animali' (Di domenica 13 settembre 2020) Due vice sceriffi della Contea di Los Angeles , un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loro auto a ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) Due vicedella Contea di Los, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loroa ...

serpicofra : Los Angeles, uomo si avvicina all'auto della polizia e spara all'impazzata: 2 agenti in fin di vita - lpacchin : NEWS #ticino Si avvicina all'auto e spara... due agenti in fin di vita - lpacchin : NEWS #ticino Si avvicina all'auto e spara... due agenti in fin di vita - bfogli1 : RT @leggoit: #LosAngeles, uomo si avvicina all'auto della polizia e spara: due sceriffi in fin di vita VIDEO #Compton - angiuoniluigi : RT @leggoit: #LosAngeles, uomo si avvicina all'auto della polizia e spara: due sceriffi in fin di vita VIDEO #Compton -