Selvaggia Lucarelli contro Vogue in difesa di Vanessa Incontrada (Di domenica 13 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli ha voluto usare le sue Instagram stories per fare un appello contro il body-shaming. La giornalista, infatti, se l’è presa con Vogue, colpevole di aver pubblicamente criticato Vanessa Incontrada! Messa per un momento in pausa la battaglia che sta combattendo da giorni contro i “furbetti del Coronavirus” Selvaggia Lucarelli ha usato il suo account Instagram per denunciare un fatto avvenuto di recente. Su Facebook, infatti, l’account ufficialeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 13 settembre 2020)ha voluto usare le sue Instagram stories per fare un appelloil body-shaming. La giornalista, infatti, se l’è presa con, colpevole di aver pubblicamente criticato! Messa per un momento in pausa la battaglia che sta combattendo da giornii “furbetti del Coronavirus”ha usato il suo account Instagram per denunciare un fatto avvenuto di recente. Su Facebook, infatti, l’account ufficialeArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Rispondo al “volgare e cattiva” di Zangrillo, qui. Cercando di argomentare anzichè, come lui, replicare con gnegnè. - stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - leonardometalli : PiazzaPulita, clamorosa rissa Selvaggia Lucarelli-Alberto Zangrillo: 'Un altro 83enne col ca***', 'Volgare e cattiv… - cribep : RT @stanzaselvaggia: Rispondo al “volgare e cattiva” di Zangrillo, qui. Cercando di argomentare anzichè, come lui, replicare con gnegnè. ht… - Claudio38748087 : @Capezzone il problema della sinistra ? che non hanno uomini di spessore come Capezzone !?? loro hanno la scaricatri… -