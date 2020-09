Portici, fermate due ragazzine per furto. La polizia le salva dal linciaggio (Di domenica 13 settembre 2020) Portici, in via Pietrarsa un gruppo di persone ha inseguito e fermato due ragazzine di 17 e 13 anni che avevano rubato in una casa. Ieri mattina i poliziotti del Commissariato San Giovanni- Barra transitando in via Pietrarsa hanno notato un gruppo di persone che stavano inseguendo due ragazzine e poi sono riuscite a bloccarle. … Leggi su 2anews (Di domenica 13 settembre 2020), in via Pietrarsa un gruppo di persone ha inseguito e fermato duedi 17 e 13 anni che avevano rubato in una casa. Ieri mattina i poliziotti del Commissariato San Giovanni- Barra transitando in via Pietrarsa hanno notato un gruppo di persone che stavano inseguendo duee poi sono riuscite a bloccarle. …

Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio - isamiccoli52 : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio - mattinodinapoli : Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Portici fermate Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio Il Mattino Furto in casa a Portici, fermate due ladre di 17 e 13 anni: la polizia evita il linciaggio

Transitando in via Pietrarsa, i poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra hanno notato un gruppo di persone che stavano inseguendo due ragazzine e poi sono riuscite a bloccarle. Gli agenti hanno ...

Venti bambini puliscono il giardino dei Portici

Hanno tra 5 e 12 anni e vengono da sei paesi diversi. L’iniziativa è partita da Claudia, compagna del giocatore di basket Landi, neoacquisto forlivese ...

Transitando in via Pietrarsa, i poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra hanno notato un gruppo di persone che stavano inseguendo due ragazzine e poi sono riuscite a bloccarle. Gli agenti hanno ...Hanno tra 5 e 12 anni e vengono da sei paesi diversi. L’iniziativa è partita da Claudia, compagna del giocatore di basket Landi, neoacquisto forlivese ...