Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, ferito un 19enne (Di domenica 13 settembre 2020) Incidente nella notte a San Giorgio di Nogaro lungo la statale 14. Un 19enne della Bassa friulana , alla guida di una Ford Fiesta, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e terminando la sua ...

OresteNegrini : RT @LGmarangon: A lei non importa nulla dei Toscani Se perde? Nessuna opposizione, Nessun controllo, Nessuna lotta... Se perde? Torna al… - antonio65e : RT @LGmarangon: A lei non importa nulla dei Toscani Se perde? Nessuna opposizione, Nessun controllo, Nessuna lotta... Se perde? Torna al… - MRZ1977 : RT @MPSkino: ...e come già successo per la Borgonzoni, anche alla Ceccardi non può fregare di meno della propria regione Importa solo il p… - MariaStellabra : RT @LGmarangon: A lei non importa nulla dei Toscani Se perde? Nessuna opposizione, Nessun controllo, Nessuna lotta... Se perde? Torna al… - alegio957 : RT @LGmarangon: A lei non importa nulla dei Toscani Se perde? Nessuna opposizione, Nessun controllo, Nessuna lotta... Se perde? Torna al… -

Introdotto con Mustang Mach-E, il sistema Ford SYNC di nuova generazione agevola il controllo dell’auto da parte dei guidatori grazie a un ampio touchscreen, un design essenziale e il riconoscimento v ...

Ranalletta: subito strade, illuminazione e turismo per la Celano del futuro

Celano. “Il Comune di Celano si vanta di aver perso un finanziamento importante per la sicurezza con cui avrebbe garantito più controllo ai cittadini. Questo perché l’amministrazione continua a sosten ...

