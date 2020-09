NBA Playoff 2020 | Rockets dominati anche in gara-5 | i Lakers volano in finale di Conference

(Di domenica 13 settembre 2020) I Los Angelessi sbarazzano facilmente degli Houstonin-5, agguantando unadiche mancava da 10 anni. Tutto merito di un match non è mai stato in discussione in seguito a un parziale di 33-11 piazzato inizialmente dai gialloviola. Sempre protagonista LeBron James con 29 punti, 11 rimbalzi e 7 assist: il Re giocherà la sua undicesimadidella sua carriera. I texani sono giunti sul -7 a meno di un quarto d’ora dalla sirena, ma un controparziale di 15-0 ha messo definitivamente una pietra sulla partita e sulla serie. Ichiudono la sfida tirando con il 37% dal campo e il 26% dall’arco: davvero troppo poco per ...

Sky Sport

Il n°4 dei Lakers è stato uno dei tanti protagonisti in positivo di una super serata per i gialloviola, che tornano a giocare una finale di Conference a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Merit ...Dieci anni dopo i Los Angeles Lakers tornano in una finale di Conference. Tutto davvero troppo facile per LeBron James e compagni, che dominano gara-5 contro gli Houston Rockets per 119-96 e chiudono ...