Mercato Juventus, tramonta definitivamente l’arrivo del centrocampista (Di domenica 13 settembre 2020) Mercato Juventus – Anche il club di Andrea Agnelli ha tentato di portare alla Continassa Thiago Alcantara. Il centrocampista lascerà il Bayern Monaco dopo la grandiosa stagione terminata con la Champions League. Il suo futuro, però, sarà al Liverpool o al Manchester United. Nelle ultime ore i bianconeri avevano addirittura proposto uno scambio con Douglas Costa. Il cartellino di entrambi ha una valutazione di circa 30-40 milioni di Euro. Mercato Juventus: svelato il futuro di Thiago Alcantara Uli Hoeness, membro del board del club bavarese ha parlato tramite Sport1, del futuro dell’ex calciatore del Bayern Monaco. Le parile: Leggi anche:Mercato Juventus, “Sportmediaset”: super scambio col Bayern ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 settembre 2020)– Anche il club di Andrea Agnelli ha tentato di portare alla Continassa Thiago Alcantara. Illascerà il Bayern Monaco dopo la grandiosa stagione terminata con la Champions League. Il suo futuro, però, sarà al Liverpool o al Manchester United. Nelle ultime ore i bianconeri avevano addirittura proposto uno scambio con Douglas Costa. Il cartellino di entrambi ha una valutazione di circa 30-40 milioni di Euro.: svelato il futuro di Thiago Alcantara Uli Hoeness, membro del board del club bavarese ha parlato tramite Sport1, del futuro dell’ex calciatore del Bayern Monaco. Le parile: Leggi anche:, “Sportmediaset”: super scambio col Bayern ...

GoalItalia : Douglas Costa vorrebbe giocarsi le sue opportunità ancora alla Juventus, ma per la società è sul mercato: si attend… - forumJuventus : ?? Incontro di mercato tra Parma e Juventus ??? Sul piatto N.Caviglia, Pjaca, Pellegrini e F.Correia ??… - Sport_Mediaset : #Juventus-#Suarez, la prossima settimana il passaporto italiano. Tutto ruota intorno a questa questione. Per il con… - ilnapolionline : Con l'uscita di scena della Juve, Milik non si muoverà - - Aquila6811 : RT @fbmaarket: Per ora, a nostro parere, i migliori colpi di mercato sono: - Miranchuk(Atalanta) - Muriqi(Lazio) - Kulusevski(Juventus) -