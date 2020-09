Incidenti in montagna: giovane escursionista precipita per 30 metri sul Monte Velino, ferito (Di domenica 13 settembre 2020) Un’escursione ha rischiato di finire in tragedia per due giovani che avevano deciso di raggiungere stamattina il Monte Velino, a quota 2.487 metri, sul versante del Fucino (Aq), ma seguendo un percorso piuttosto impegnativo. I ragazzi, 30enni di Roma, avevano scelto di percorrere la via numero 5 del Cai, che da Fonte Canale, a quota 1.202 metri, prosegue lungo una carrareccia avente andamento trasversale sino alla parte alta di Colle Pelato e poi a quota 1.430 metri si piega prima a sinistra e, dopo un breve percorso, a destra, dirigendosi verso il Canalone del Monte Velino, fino a quota 1.700 metri per poi piegare ancora a sinistra e risalire verso destra un ripido dorso, per giungere alle balze rocciose antistanti la sommita’, e ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Un’escursione ha rischiato di finire in tragedia per due giovani che avevano deciso di raggiungere stamattina il, a quota 2.487, sul versante del Fucino (Aq), ma seguendo un percorso piuttosto impegnativo. I ragazzi, 30enni di Roma, avevano scelto di percorrere la via numero 5 del Cai, che da Fonte Canale, a quota 1.202, prosegue lungo una carrareccia avente andamento trasversale sino alla parte alta di Colle Pelato e poi a quota 1.430si piega prima a sinistra e, dopo un breve percorso, a destra, dirigendosi verso il Canalone del, fino a quota 1.700per poi piegare ancora a sinistra e risalire verso destra un ripido dorso, per giungere alle balze rocciose antistanti la sommita’, e ...

Incidenti montagna: precipita da Cervino, morto alpinista 26enne

Jean Todt e Michael Schumacher sono uniti da un legame fortissimo. Il rapporto professionale che ha visto i due scrivere pagine memorabili di storia della Ferrari si è trasformato in una bella storia ...

Arcinazzo, incidente mortale: si scontrano cinque moto, perde la vita un 30enne

Tragedia sulla Sublacense, provinciale che conduce dalla Valle Aniene alla Ciociaria. Poco dopo le 11 all'altezza della diramazione degli altipiani di Arcinazzo cinque moto si sono scontrate tra loro.

