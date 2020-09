In una settimana +359 ricoveri e +54 terapie intensive: i numeri che preoccupano (Di domenica 13 settembre 2020) La curva epidemiologica in Italia continua a crescere. E lo fa con numeri che lasciano poco spazio all’immaginazione e nonostante l’età del contagio si è abbassata notevolmente, la situazione non lascia di certo tranquilli e i numeri in questo senso non mentono. Aumentano i nuovi contagi, i decessi, le terapia intensive, sopratutto i ricoverati e gli attualmente positivi, di seguito tutte le cifre della settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 settembre. settimana 7-13 SETTEMBRE +359 ricoveri (da 1.683 a 2.042)+54 terapie intensiva (da 133 a 187)+10.119 nuovi contagi+69 morti+3.619 guariti+6.431 malati in più (totale 38.509) Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) La curva epidemiologica in Italia continua a crescere. E lo fa conche lasciano poco spazio all’immaginazione e nonostante l’età del contagio si è abbassata notevolmente, la situazione non lascia di certo tranquilli e iin questo senso non mentono. Aumentano i nuovi contagi, i decessi, le terapia, sopratutto i ricoverati e gli attualmente positivi, di seguito tutte le cifre dellache va da lunedì 7 a domenica 13 settembre.7-13 SETTEMBRE(da 1.683 a 2.042)+54intensiva (da 133 a 187)+10.119 nuovi contagi+69 morti+3.619 guariti+6.431 malati in più (totale 38.509)

Zaniolo resterà una settimana in Austria per monitorare il ginocchio operato, ma già dai prossimi giorni comincerà i primi esercizi della riabilitazione, supportato da un fisioterapista della Roma che ...

Lega, appello ai delusi di sinistra:

L’occasione è l’arrivo in città di Andrea Crippa, giovanissimo vicesegretario federale del Carroccio che arriva con un’ora di ritardo da Fermo. Presenti anche il candidato sindaco Sandro Parcaroli, il ...

Zaniolo resterà una settimana in Austria per monitorare il ginocchio operato, ma già dai prossimi giorni comincerà i primi esercizi della riabilitazione, supportato da un fisioterapista della Roma che ...

L'occasione è l'arrivo in città di Andrea Crippa, giovanissimo vicesegretario federale del Carroccio che arriva con un'ora di ritardo da Fermo. Presenti anche il candidato sindaco Sandro Parcaroli, il ...