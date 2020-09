“Il nostro cuore è spezzato”. Musica in lutto, con lui finisce se ne va un pezzo di storia (Di domenica 13 settembre 2020) Toots Hibbert, lutto nel mondo della Musica. Si spegne all’età di 77 anni uno dei padri del reggae mondiale, Frederick “Toots” Hibbert, fondatore dei Toots & the Maytals. Sintomi compatibili con quelli da Covid-19, ma le cause della morte non sono ancora state del tutto ufficializzate. Un grande nome, quello di Toots Hibbert, un uomo che fin dai primordi ha creduto che la Musica potesse fare cambiare davvero le cose. Una famiglia numerosa quella di Frederick. Tra i sette figli, lui era il più piccolo. Un’educazione fondata sulla condivisione e l’altruismo, impartita da due genitori impegnati come ministri della Chiesa avventista del settimo giorno. La passione per il canto nasce proprio nel’ambiente della chiesa, dove il piccolo divo si esibiva in coro. Si era trasferito nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Toots Hibbert,nel mondo della. Si spegne all’età di 77 anni uno dei padri del reggae mondiale, Frederick “Toots” Hibbert, fondatore dei Toots & the Maytals. Sintomi compatibili con quelli da Covid-19, ma le cause della morte non sono ancora state del tutto ufficializzate. Un grande nome, quello di Toots Hibbert, un uomo che fin dai primordi ha creduto che lapotesse fare cambiare davvero le cose. Una famiglia numerosa quella di Frederick. Tra i sette figli, lui era il più piccolo. Un’educazione fondata sulla condivisione e l’altruismo, impartita da due genitori impegnati come ministri della Chiesa avventista del settimo giorno. La passione per il canto nasce proprio nel’ambiente della chiesa, dove il piccolo divo si esibiva in coro. Si era trasferito nella ...

